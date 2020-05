Instaurée le 22 novembre 2002 et célébrée pour la première fois le 19 mai 2003, la Journée des patriotes vise à souligner l'importance de la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de leur nation, pour sa liberté politique et pour l'établissement d'un gouvernement démocratique.

La Journée nationale des patriotes

Avant 2003, le lundi précédant le 25 mai de chaque année était la fête de Dollard, instituée dans les années 1920. Cette fête a souvent porté le nom Fête de Dollard et de Chénier dans les dernières décennies avant 2003, ce qui a préfiguré le remplacement de Dollard par les patriotes. À la même date, la fête de la Reine est observée au niveau fédéral et par d'autres provinces et territoires du Canada.

Appels de courtoisie

Le Réseau FADOQ a contacté depuis le début de la pandémie pas moins de 100 000 membres de 70 ans et plus, à l’occasion de son opération d’appels de courtoisie intitulée Prenons soin des autres. L’objectif: les rassurer, prendre de leurs nouvelles, vérifier qu’ils sont en sécurité et qu’ils ont accès aux ressources nécessaires afin de combler leurs besoins essentiels, notamment pour s’approvisionner. À noter qu’aucune information financière n’est demandée lors de ces appels, qui se poursuivront au cours des prochaines semaines. Réalisée grâce à la collaboration des employés et de bénévoles de tout le Réseau FADOQ, cette opération d’appels de courtoisie a permis à la plus grande organisation d’aînés au pays d’avoir l’heure juste sur les préoccupations et les inquiétudes de ses membres en ces temps de confinement. Désireux d’être solidaire en cette période de crise sanitaire, le Réseau FADOQ a effectué récemment deux dons de 5000$ aux organismes Les Petits Frères et le Regroupement des popotes roulantes du Québec.

Let it be...

Il y a 50 ans aujourd’hui, le 18 mai 1970, Let It Be (photo), le douzième et dernier album original publié par les Beatles, paraît aux É.-U. et au Canada. Au moment de sa sortie, le groupe est déjà officiellement séparé, depuis une annonce faite par Paul McCartney le 10 avril. Les chansons présentes sur ce disque ont été enregistrées plus d'un an avant leur parution, l'essentiel étant mis en boîte en janvier 1969, avant la réalisation de l'album Abbey Road, publié en septembre 1969. Pour cette raison, Let It Be n'est pas considéré comme l'ultime album des Beatles, puisqu'il n'est pas le dernier enregistré.

Anniversaires

Sylvain Trudel (photo), écrivain québécois, 57 ans... Émile Poulin, auteur (biographie de Maxime Farago), 86 ans... Frédérick De Granpré, acteur et chanteur, 48 ans... Brent Ashton, avec les Nordiques de 1984 à 1987, 60 ans... Heinz-Harald Frentzen, ex-pilote de Formule 1, 53 ans... Yannick Noah, ex-joueur de tennis professionnel et chanteur français, 60 ans... Reggie Jackson, élu au Temple de la renommée du baseball majeur en 1993, 74 ans... Gino Brito, ex-lutteur professionnel québécois, 79 ans.

Disparus

Le 18 mai 2019. Jean Beaudin (photo), 80 ans, réalisateur québécois (J.A. Martin photographe, Le matou, Being at Home with Claude, Les filles de Caleb)... 2017. Roger Ailes, 77 ans, fondateur de Fox News et qui a révolutionné les informations aux États-Unis... 2015. Halldór Ásgrímsson, premier ministre de l’Islande de 2004 à 2006... 2014. Jerry Vale, 81 ans, célèbre crooner américain des années 1950... 2013. Steve Forrest, 87 ans, acteur américain... 2013. Antoine Guichard, 86 ans, homme d'affaires français, dirigeant du groupe Casino... 2012. Le Dr Georges-Albert Daigle, 89 ans, fondateur du département d’orthopédie, en 1957, à l’Hôtel-Dieu de Lévis... 2004. Serge Turgeon, 58 ans, comédien québécois... 1995. Elizabeth Montgomery, 57 ans, Ma sorcière bien-aimée... 1968. Gérald Martineau, 65 ans, ex-propriétaire des As de Québec de la Ligue Américaine de Hockey, de 1959 à 1967.