Mes rides et moi

J’ai eu 70 ans à la mi-avril. C’est ben plate, mais c’est comme ça, la vie, on n’y peut rien. Vaut mieux en rire. J’ai déjà paniqué à ce propos, exactement comme la dame qui vous écrit ce matin, et ça n’a rien changé à mon état. J’avais toujours la même face ridée, je tapais sur les nerfs de tout le monde en m’en plaignant, et je m’isolais.

Alors, j’ai choisi la vie. Il y a une chose que je ne fais plus cependant : me regarder nue dans le miroir. À l’époque où je le faisais, je déprimais comme cette dame. C’est alors que j’ai décidé de prendre un autre chemin que celui-là. On m’a déjà dit que j’étais anormale de ne pas m’habiller comme une personne de mon âge. Et alors ? Le monde est au linge mou, moi je m’habille, car le mou est en dessous---. Ha ! Ha ! « Mon Dieu, donnez-moi la force d’accepter ce que je ne puis changer », et je ne suis même pas croyante. ET avec mon mari... on tamise la lumière. « S’il vous plaît, Madame, ne gâchez pas les années qu’il vous reste. »

Cléard

Il faut développer l’art de s’aimer et de s’accepter de l’intérieur vers l’extérieur et non l’inverse.