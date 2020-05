Pas d’inquiétude pour Kris Bryant

Alors qu’on ne sait toujours pas quels seront les effets de la COVID-19 sur les finances des ligues sportives professionnelles à court et moyen terme, l’agent Scott Boras est persuadé que son client Kris Bryant va faire sauter la banque l’an prochain.

C’est ce qu’a indiqué le représentant lors d’un entretien avec le réseau NBC Sports.

«Pour les joueurs qui sont exceptionnels - car il y en a pas beaucoup - je ne crois pas qu’il y aura un impact, a dit Boras. Ces joueurs sensationnels, on les veut sous contrat pour 10 saisons et il est possible de reporter les paiements. Tu peux faire cela avec un long contrat.»

«D’ailleurs, si tu ne mets pas sous contrat ce joueur vedette et que tu attends d’avoir l’argent en 2023, il coûtera encore plus cher», a-t-il poursuivi.

Bryant est considéré par plusieurs comme étant le meilleur joueur des Cubs de Chicago. La saison dernière, l’athlète de 28 ans a frappé 153 balles en lieu sûr, dont 31 circuits, en 543 apparitions au bâton. Depuis le début de sa carrière, Bryant a été invité trois fois au match des étoiles du baseball majeur et a été le récipiendaire du titre de joueur par excellence de la Ligue nationale en 2016, l’année où il a grandement aidé les Cubs à remporter la Série mondiale.

«C’est un gars établi, un joueur qui a fait ses preuves, a également mentionné Boras. Il n’y a pas beaucoup d’athlètes comme lui. C’est un frappeur de puissance.»