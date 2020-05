Retrait des points de contrôle : les élus du Bas-Saint-Laurent rassurent la population

Les points de contrôle limitant les déplacements au Bas-St-Laurent et en Gaspésie ont été levés, lundi, ce qui ne fait pas l'unanimité dans la région.

Une pétition pour que le barrage policier de La Pocatière, situé à l’entrée du Bas-Saint-Laurent, soit maintenu pour quelques semaines a récolté plus de 22 000 signatures.

Des citoyens de la Haute-Gaspésie ont d’ailleurs manifesté en voiture entre Sainte-Anne-des-Monts et Matane lundi.

Plusieurs élus auraient aussi aimé le maintien de ce point de contrôle à l’entrée du Bas-St-Laurent.

«C’est la décision du gouvernement. On va devoir vivre avec. On va devoir faire preuve de responsabilité. On va tout faire pour protéger la population et rappeler les consignes importantes», a expliqué le député de Matane-Matapédia et chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé.

Il croit qu’il faut sensibiliser les visiteurs aux meilleures pratiques sanitaires possible, pour éviter une propagation de la COVID-19 dans la région.

Le préfet de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier, a d'ailleurs rappelé aux propriétaires de résidences secondaires qui arrivent sur le territoire de respecter une période de quarantaine.

«C’est important de respecter les consignes sanitaires. Je pense que les gens doivent se renseigner sur l’état de la population. Comment se trouve la population? [...] Je pense que les gens seront bien accueillis, mais il faudra prendre le temps», a souligné M. Cormier.

En attente du feu vert du gouvernement, l’industrie touristique se prépare et se veut rassurante.

«La levée des barrières, c’est un premier pas vers l’ouverture du Bas-Saint-Laurent. Quand il y aura des touristes, lorsqu’on aura la permission d’en accueillir dans nos établissements, soyez certains qu’on aura des mesures sanitaires exceptionnelles», a précisé Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Malgré la levée des barrages, les autorités rappellent qu’il faut éviter les déplacements entre les régions, à moins que ce ne soit pour le travail ou pour des raisons médicales.