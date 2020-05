«The Last Dance»: voilà pourquoi Michael Jordan retenait les images

La fille de Michael Jordan, Jasmine, a expliqué pourquoi son père avait attendu aussi longtemps avant de permettre la diffusion des images du documentaire «The Last Dance», qui relate les événements de sa dernière saison dans l’uniforme des Bulls de Chicago en 1997-1998.

«Il avait des inquiétudes concernant la perception des gens, a indiqué la jeune femme au réseau ABC, au lendemain de la diffusion des deux derniers épisodes de la série. Il se demandait si les gens allaient comprendre qu’il devait faire des sacrifices, être un coéquipier rude et demander autant à tout le monde pour qu’ils deviennent incroyables.»

«Il ne s’en prenait pas à Steve Kerr, Ron Harper et Charles Oakley juste pour le plaisir, a-t-elle aussi dit. Il le faisait parce qu’il connaissait leur potentiel et il voulait qu’ils l’atteignent.»

«The Last Dance» a captivé des millions de téléspectateurs au cours des dernières semaines et a permis aux plus jeunes de comprendre ce qu’était la NBA quand Jordan la dominait.

«Je comprends qu’il pouvait s’inquiéter de la perception de l’audience ou des plus jeunes générations qui ne l’ont pas vu jouer en direct», a indiqué Jasmine Jordan après avoir regardé tous les épisodes.

La fille du célèbre numéro 23 a toutefois révélé que les inquiétudes de son paternel sont tombées après son visionnement.

«Sa peur s’est dissipée», a-t-elle affirmé.