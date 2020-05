Un homme de Lévis arrêté pour des infractions de nature sexuelle sur un enfant

Un individu de Lévis arrêté le 10 mai puis relâché sous promesse de comparaître pour faire face à des infractions de nature sexuelle sur un enfant de 5 ans a été arrêté de nouveau dimanche.

Les policiers du Service de police de la Ville de Lévis ont exécuté le mandat d'arrêt et Danny Larose, 28 ans, a comparu lundi au palais de justice de Québec. Il a été formellement accusé de production et possession de pornographie juvénile et de contact sexuel sur la jeune présumée victime. Les gestes, selon la dénonciation, auraient été posés le 9 mai dernier.

«En tant que poursuivant, nous avons une responsabilité et lorsque certains faits ont été mis à ma connaissance, j’ai demandé l’émission du mandat pour que ce soit un juge qui décide ou non de la liberté de cet homme», a expliqué au Journal Me Michel Bérubé, procureur au dossier.

Lors de l’enquête sur cautionnement à venir, la Couronne pourrait s’opposer à la remise en liberté de l’accusé sous plusieurs motifs, mais principalement la confiance du public envers l’administration de la justice que Me Bérubé entend faire valoir.

«Selon la poursuite, un public aux faits des gestes posés serait choqué qu’un tel individu soit laissé en liberté en attendant la suite des procédures», a-t-il précisé.

Larose sera donc ramené devant le Tribunal mardi pour subir son enquête sur remise en liberté. D’ici là, l’homme qui ne possède aucun antécédent judiciaire sera détenu à Centre de détention de Québec.