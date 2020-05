Arrestation de Cody Latimer: une histoire amorcée au poker

Appréhendé samedi au Colorado, le receveur de passes des Redskins de Washington Cody Latimer se serait emporté devant une table de poker pour s’en prendre à un joueur.

• À lire aussi: NFL: Cody Latimer derrière les barreaux

Selon le réseau ESPN, le sujet du conflit n’était toutefois pas le jeu en cours, mais plutôt une agression sexuelle commise le même jour contre le fils de Latimer, âgé de 4 ans. L’avocat du footballeur, Harvey Steinberg, a mentionné au réseau américain que l’auteur de cet acte se trouvait à la table des joueurs; l’enquête policière sur cette histoire se poursuit.

De son côté, Latimer a échangé de gros mots avec l’un des participants, et l’hôte de la soirée, Roderick English, a dû séparer les belligérants, selon les informations policières. Or le porte-couleurs des Redskins aurait ensuite quitté les lieux pour y revenir une demi-heure plus tard. Il aurait aussitôt blâmé English pour le conflit précédent et menacé de tuer les gens présents avec un revolver. Le rapport des autorités précise que le prévenu aurait tiré deux balles près d’English ultérieurement.

Celui-ci aurait littéralement placé son vis-à-vis le dos au mur, mais Latimer a répliqué en le frappant à la tête avec son arme.

Le joueur de la NFL, qui fait face à de multiples chefs d’accusation, doit revenir en cour le 24 juillet.