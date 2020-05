Cascades remet 80 000$ en bourses

Photo courtoisie

Malgré le confinement, la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) continue d’appuyer ses boursiers et de leur offrir, plus que jamais, des services d’accompagnement ainsi que des bourses. La 16e remise du Programme de bourses Cascades au sein de la FAEQ s’est déroulée virtuellement le 13 mai dernier. Pas moins de 21 étudiants-athlètes ont mérité une bourse pour une remise totale de 80 000$. Parmi ces boursiers qui reçoivent chacun 4000$ (soutien à la réussite académique et sportive), notons Alexis Lepage (triathlon), 26 ans, de la région de Québec. Alexis étudie au deuxième cycle en sciences de l’administration et développement des personnes et des organisations à l’Université Laval. En 2019, Alexis fut médaillé d’argent aux Jeux panaméricains de Lima, il a terminé 5e au Championnat du monde en 2019 dans les relias mixtes et il fut médaillé de bronze à la Coupe du monde de Chengdu, en Chine, en mai 2019. Sur la photo, prise en 2018, Alexis est accompagné de Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades. Alexis est parrainé par Cascades depuis 2015-2016.

Une première de façon virtuelle

Photo courtoisie

Bravo à la photographe professionnelle Catherine Petitclerc (photo), qui a reçu récemment, de façon virtuelle, le prix Craftsman of photographic arts, décerné par les Photographes Professionnels du Canada (PPOC) aux membres dont les images acceptées au Salon de l’image annuel des PPOC, au cours des ans, sont continuellement de haute qualité et en reconnaissance de leurs contributions à l’association et à la photographie au Canada. Catherine est maître photographe agréée depuis une vingtaine d’années. Bravo.

Mariage princier

Photo courtoisie

Il y a deux ans, le 19 mai 2018, le mariage du prince Harry et de Meghan Markle avait lieu à la chapelle St George, à Windsor, au Royaume-Uni, avec une audience mondiale estimée à 1,9 milliard de personnes.

Anniversaires

Photo courtoisie

Andy Dépatie (photo), de Dépatie Stratégie Inc, 75 ans... Sam Smith, auteur-compositeur-interprète britannique, 28 ans... Georges St-Pierre, GSP, ex-champion du monde de l’Ultimate Fighting Championship et considéré comme l’un des plus grands combattants de MMA de toute l’histoire, 39 ans... Mario Dumont, animateur et analyste politique à TVA et à LCN, 50 ans... K.J. Choi, golfeur sud-coréen, 50 ans... Jean-Marie Lapointe, comédien, acteur et animateur, 54 ans... Marc Bureau, ex-hockeyeur de la LNH, 54 ans... Louise-Josée Mondoux, ex-animatrice télé, 66 ans... Grace Jones, chanteuse et actrice, 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 mai 2010. Robert Laffont (photo), 93 ans, éditeur français... 2017. Rich Buckler, 68 ans, dessinateur américain et scénariste de comics... 2016. Morley Safer, 84 ans, journaliste canado-américain, figure emblématique de la célèbre émission d'affaires publiques 60 Minutes à CBS... 2015. Happy Rockefeller, 88 ans, 2e dame des États-Unis (1974-1977) en tant qu'épouse du vice-président des États-Unis Nelson Rockefeller... 2014. Franz-Paul Decker, 90 ans, maestro et ancien directeur musical de l’OSM, de 1967 à 1975... 2013. Charles E. Guérette, 81 ans, père de l’ex-conseillère municipale de la Ville de Québec Anne Guérette... 2006. Freddie Garrity, 69 ans, chanteur principal du groupe Freddie and the Dreamers... 1994. Jacqueline Kennedy Onassis, 64 ans...1935. Thomas Edward Lawrence, 46 ans, dit Lawrence d’Arabie.