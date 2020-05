COVID-19 : des masques de CCM Hockey offerts aux travailleurs médicaux

L’entreprise CCM Hockey a confirmé mardi l’arrivée de 100 000 masques chirurgicaux qui seront offerts au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, notamment à l’Hôpital du Sacré-Cœur, afin de protéger les travailleurs médicaux de première ligne engagés dans la lutte contre le coronavirus.

Spécialisée entre autres dans la fabrication et la distribution d’équipement de hockey, la compagnie montréalaise donnera au total 500 000 masques aux employés de la santé du pays. Elle a obtenu ceux-ci «auprès de son réseau de partenaires avec qui elle collabore ordinairement à la production d’équipement de hockey CCM».

«Rien n’illustre mieux le travail d’équipe que cette initiative. Grâce aux efforts combinés de notre équipe de Pros CCM et leurs contributions financières, nos partenaires de notre chaîne d’approvisionnement établie en Asie et le soutien logistique d’Air Canada qui a facilité le transport de cette cargaison de masques protecteurs, nous sommes en mesure de contribuer à la plus grande lutte de notre époque en soutenant les professionnels de la santé dans nos communautés», a déclaré dans un communiqué Rick Blackshaw, président et chef de la direction de CCM Hockey.

Autres produits

En plus des masques, l’entreprise fabrique depuis plusieurs semaines une visière de protection à usage multiple, à un rythme actuel de 2500 par jour. Celle-ci est produite à son usine de production d’équipement sur mesure pour les joueurs de la Ligue nationale située à Saint-Jean-sur-Richelieu.

De plus, comme elle l’avait mentionné il y a un peu plus d’un mois, CCM Hockey prépare au même endroit des cagoules de protection intégrale conçues par ses techniciens en collaboration avec le chirurgien de l’Hôpital du Sacré-Cœur, Dr René Caissie. Le 13 avril, elle disait souhaiter en fabriquer 150 par semaine.

«Alimentée par un appareil de protection respiratoire (APR), la cagoule procure une défense intégrée contre de multiples dangers en assurant la protection des voies respiratoires, de la tête, des yeux et du visage, protégeant ainsi l’utilisateur des particules aérosolisées et en suspension dans l’air. Elle peut être portée pendant plusieurs heures et réduit la fréquence de changement de matériel de protection durant les traitements interpatients», a-t-on rappelé dans le communiqué transmis mardi.

«En quelques semaines à peine, nous avons lancé non pas une, non pas deux, mais trois initiatives distinctes pour protéger nos vrais héros canadiens, les travailleurs de la santé en première ligne de cette crise, a souligné Blackshaw. Réussir, en tant que fabricant d’équipement de hockey, à mettre sur le marché des masques chirurgicaux, des visières et des cagoules de protection complète en quelques semaines seulement a nécessité toute l’ingéniosité et l’innovation hors des sentiers battus pour lesquelles l’équipe CCM a toujours été connue dans le monde du hockey.»