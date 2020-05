La Liga franchit une nouvelle étape

De nombreux championnats de soccer attendaient de voir ce qui se passerait en Bundesliga, en Allemagne, au cours du week-end, pour déterminer la suite des choses, et l’expérience a été concluante.

Photo AFP

Il ne faut donc pas se surprendre que la Liga espagnole ait envie d’imiter le retour au jeu allemand.

Un premier pas a été franchi en ce sens avec la reprise des entraînements en petits groupes de dix joueurs et moins, mardi. L’entraînement individuel était permis depuis le 8 mai.

« Je suis très content. [...] Ils ont fait un travail important et je suis très fier. C’est un exemple à suivre », a indiqué le président de la Liga, Javier Tebas, au média espagnol El Partidazo.

L’Espagne, un des pays les plus durement touchés par la pandémie, n’est pas encore sortie de la crise puisqu’on commence à peine à dénombrer moins de 100 morts par jour.

Cependant, Javier Tebas souhaite quand même que la Liga reprenne ses activités dans des délais assez brefs.

« [Le retour] sera déterminé par les autorités de la santé. J’aimerais que cela se fasse dès que possible. Nous travaillons pour un retour le 12 juin », a-t-il ajouté lors de la même interview.

Tebas a proposé de disputer des matchs le lundi, ce qui n’a pas été très bien accueilli.

« Le problème des fans n’existe plus dans cette situation », a-t-il affirmé pour expliquer sa proposition.

Partout

Même si la crise n’évolue pas à la même vitesse partout en Espagne, l’assouplissement des mesures reliées à l’entraînement vise tous les clubs.

C’est notamment le cas de FC Barcelone, du Real Madrid et de l’Atlético Madrid situés dans des villes où le déconfinement est à vitesse réduite.

Comme c’est le cas en MLS et ailleurs, les joueurs doivent se présenter à l’entraînement en tenue et doivent être prêts à aller sur le terrain sans passer par les vestiaires. Ils doivent aussi arriver séparément.

Protocole

Comme en Bundesliga, la Liga a conçu un plan de retour au jeu détaillé et restrictif.

On prévoit d’abord autoriser moins de 200 personnes à accéder au stade pour la présentation d’un match qui sera évidemment disputé à huis clos.

Photo AFP

Les joueurs et les officiels seront testés dans les 24 heures précédant la présentation de la rencontre.

On appliquera des mesures de distanciation sociale pour que les joueurs des deux équipes se côtoient le moins possible en plus d’implanter un système avec code de couleurs pour gérer la circulation dans les stades.