La Société canadienne du Cancer ferme ses portes à Sherbrooke

SHERBROOKE | La Société canadienne du Cancer a vu ses revenus fondre de manière drastique et est forcée de fermer définitivement son bureau régional de Sherbrooke, en Estrie.

Le directeur général de la Société canadienne du cancer, Denis Lalonde, a confirmé l'information à TVA Nouvelles mardi après-midi.

«Vous savez, perdre 40% de nos revenus nous force à revoir nos façons de faire. Il n'y aura pas de Relais pour la vie, il n'y aura pas non plus de vente de jonquilles. C'est plus de 80 millions de dollars que nous prévoyons perdre», a-t-il expliqué.

Malgré la pandémie qui frappe, le cancer demeure la première cause de décès au Québec.

«Au cours de l'année, environ 53 000 Québécois recevront un diagnostic de cancer. Nous allons continuer de les accompagner. Ce sera différent. Ce ne sera pas des rencontres un à un dans le bureau, mais notre priorité est de maintenir les services pour les gens atteints de cancer», a assuré M. Lalonde.

Outre celui de Sherbrooke, d’autres bureaux en région vont fermer de manière permanente, a-t-on indiqué. Des employés seront licenciés au terme de la subvention salariale d'urgence, mais on ne précise pas où ni combien.

Temps durs

Les autres fondations et organismes vivent aussi des difficultés. Centraide Estrie, qui vient en aide à 63 organismes de la région, prévoit des pertes de 20%.

«80% de nos donateurs, ce sont des entreprises et leurs employés. Les moyens ne sont plus les mêmes», a indiqué la directrice générale, Marie-Hélène Wolfe.

À la Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), les activités de financement rapportent annuellement 1,5 million de dollars.

«On essaie de se réinventer. Par exemple, on a fait un souper au homard virtuel où tout le monde participait de leur maison, illustre le directeur général, Martin Clermont. Nous allons devoir faire preuve de créativité.»