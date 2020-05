En difficulté financière, le détaillant Reitmans se place à l’abri de ses créanciers. L’entreprise entame une restructuration.

• À lire aussi: Le Luxembourg, paradis d’Aldo

• À lire aussi: Groupe Aldo a des dettes de plus de 662 M$

• À lire aussi: Les centres d’achats vont devoir attendre

«La demande de protection en vertu de la LACC est assurément la décision la plus difficile que nous ayons eu à prendre dans l'histoire quasi‐centenaire de notre organisation, mais la pandémie actuelle ne nous laisse aucun choix», a indiqué dans un communiqué Stephen Reitman, président et chef de la direction de Reitmans.

Spécialisée dans les vêtements pour femmes, l’entreprise compte environ 6 800 employés et exploite 576 magasins partout au pays, dont 259 Reitmans, 106 Penningtons, 80 RW & CO., 77 Addition Elle et 54 Thyme Maternité.

Elle compte ainsi se restructurer en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). À court de liquidités pour faire face à ses obligations financières, Reitmans compte demander un financement temporaire dans le cadre de ce processus devant la Cour supérieure du Québec.

Reitmans demeurera ouvert en ligne et en magasin, là où cela est permis, durant ce processus de restructuration.

Plus de détails à venir...

– Avec la collaboration de l'Agence QMI