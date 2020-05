Un aspect positif du coronavirus

Bien que la situation de la terre depuis la fin de 2019 soit particulièrement perturbante, elle nous a aussi donné l’occasion de jeter un regard rétrospectif sur nos vies personnelles pour mesurer nos acquis. La disparition de notre vie sociale nous a permis d’enréaliser l’importance. Ça nous a donné l’occasion de repenser notre approche face à la vie, notre manière de la vivre, pour ensuitemettre le doigt sur l’état de notre équilibre intérieur, tant moral que physique. Pour ceux et celles qui s’y sont adonnés, on a pu mesurer notre capacité à faire du bénévolat pour redonner aux plus mal pris.

Revenons à moi maintenant. Comme ma vie ressemble à celle des autres, je parle aussi pour eux. Cette pause m’a donné la chance de réaliser pleinement ce que je me souhaitais en unissant ma vie avec la femme que j’aime. Après avoir investi de mon temps et de mon énergie à faire fructifier mon couple, et par la même occasion ma vie de famille, j’ai profité de ce temps d’arrêt pour en mesurer les effets réels.

Depuis que la terre est malade et nous force à l’isolement, je constate ma chance de réaliser mon rêve en vivant étroitement avec ma conjointe, l’amour de ma vie. Et c’est extraordinaire.

Jamais dans ma vie d’avant je n’avais réalisé l’intensité que pouvait avoir la vie amoureuse quand on la vie côte à côte avec celle qu’on aime. Merci à la vie d’avoir mis ce virus sur mon chemin pour me permettre de mettre le doigt sur ce qui me manquait : une vie à deux vécue côte à côte de façon continue.

Jeep

Votre constat est intéressant, bien que ce soit triste qu’il ait fallu une crise aussi grave et dévastatrice que celle que nous avons connu avec la COVID-19 pour y parvenir. Et vous n’êtes certainement pas le seul dans votre cas.

Mais à l’inverse, combien de couples ont vécu cela comme un terrible pensum, les menant au constat contraire, soit l’échec de leur couple ? Vous devriez aussi réaliser votre chance de n’avoir pas vécu de stress incontrôlable comme certains, ni de soucis financiers catastrophiques comme d’autres.

Votre avenir de couple risque d’être différent de ce qu’il était dans le passé, à la condition que vous ayez le courage de ne pas retourner dans vos ornières d’avant la crise.