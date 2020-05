Un cas de COVID-19 dans une école de Saguenay

SAGUENAY | Un premier cas de COVID-19 a été répertorié dans un établissement scolaire de Saguenay, une semaine seulement après le retour en classe.

Il s'agirait d'un élève de l'école primaire Félix-Antoine-Savard situé dans l'arrondissement de Chicoutimi, selon ce que différentes sources ont indiqué à TVA Nouvelles.

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a refusé de confirmer le nom de l'établissement. L'organisation s'est contentée de dire qu'une personne fréquentant l'un de ses établissements a reçu un test positif de COVID-19 dans les derniers jours.

C'est la direction régionale de la santé publique qui a avisé la commission scolaire de la situation au cours de la fin de semaine.

Les membres du personnel et les enfants qui auraient pu être en contact avec l'élève infecté ont rapidement été isolés, puis retirés, par mesure préventive. Toutes ces personnes devaient être testées aussi vite que possible.

«L'enseignante a été retirée de la classe par mesure préventive, a précisé la présidente du Syndicat de l'enseignement du Saguenay, Aline Beaudoin. Il ne faut pas paniquer. Les mesures sont là. Elles sont bien appliquées et c'est encore sécuritaire jusqu'à présent.»

Les autorités de la santé mènent actuellement leur enquête épidémiologique.

«C'était prévisible», a affirmé le directeur régional de la santé publique, Dr Donald Aubin. Il faut s'attendre à voir des cas dans les écoles et les garderies. La différence, c'est qu'on est maintenant en mesure d'identifier plus rapidement les cas en faisant plus de tests.»

Tous les parents des enfants concernés ont été contactés. «Si les parents n'ont pas reçu d'appels, c'est que leur enfant est en sécurité», a précisé la responsable des communications à la commission scolaire, Claudie Fortin.

Elle rappelle aussi que les risques de contamination sont minimes puisque chaque école se doit de faire respecter une distanciation sociale de 2 mètres entre les personnes.

Les lieux ont été entièrement désinfectés au cours de la longue fin de semaine. Les activités d'enseignement ont pu reprendre lundi matin.