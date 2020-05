Une idée venue d’un autre temps

Je trouve excellente l’idée de revenir à des valeurs anciennes comme le proposait un certain lecteur récemment. Par exemple dans le couple, je considère qu’en matière de relation homme/femme, on devrait plutôt revenir à des valeurs d’équité et non plus d’égalité.

Dans une vue idéale, si on pense à un couple où l’homme gagne sa vie comme dentiste, sa femme choisirait de rester au foyer et de tenir les cordons de la bourse pendant ce temps-là. On serait alors aux antipodes des familles désincarnées où les deux travaillentpour en arriver à la même qualité de vie qu’avant mais sans jamais se voir ou si peu.

En tant que membre de la génération X, j’affirme que pour atteindre aux mêmes résultats que jadis au plan financier, il nous faut travailler à deux, de plus en plus, de plus en plus longtemps, en s’isolant des nôtres, aussi de plus en plus.

En séparant le pouvoir de gagner des sous de celui de les administrer, on trouverait l’équilibre dans les relations hommes/femmes. Et je ne suis pas en train de vous dire que les hommes devraient toujours être les pourvoyeurs et les femmes les administratrices du foyer. Les rôles pourraient facilement s’inverser. Qu’en pensez-vous ? Sur ce, je souhaite à tous les couples un très beau printemps !

Paul Pelletier

Dans un monde idéal votre suggestion m’apparaît intéressante, à la condition qu’il y ait de la place pour les couples où les deux souhaiteraient faire carrière. J’ai bien hâte de recevoir les réactions à votre proposition.