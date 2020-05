Capitale-Nationale: un 11e décès aux Jardins d’Évangéline

Durement frappés par la pandémie, les Jardins d’Évangéline comptent désormais un 11e décès depuis le début de l’éclosion il y a moins d’un moins.

À la fin du mois d’avril, lors de l’annonce du foyer d’éclosion, une cinquantaine de cas positifs avaient été dépistés en moins de cinq jours à cet endroit.

Moins d’un mois plus tard, le bilan grimpe à 11 morts et 129 personnes infectées, incluant 60 usagers.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé hier 18 nouveaux cas positifs sur le territoire, ainsi que cet autre décès, ce qui porte le total à ce jour à 1284 personnes infectées et 90 décès. Par ailleurs, ce sont 643 personnes qui sont considérées comme guéries.

Dans les hôpitaux désignés de la région, responsables pour l’Est-du-Québec, on compte actuellement 28 hospitalisations.

Au bilan des éclosions, le Jeffery Hale semble avoir atteint le sommet de la courbe alors que les données quotidiennes ne changent pas ou très peu, comme plusieurs autres CHSLD. À l’Hôpital général de Québec, le foyer le plus actif, cinq usagers et un employé de plus sont infectés, pour un total de 46 cas.