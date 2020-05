Carey Price, l’homme qui pourrait faire basculer la LNH

Ayant éprouvé des ennuis au cours de la saison, le Canadien de Montréal aurait droit à un prix de consolation trop élevé au goût de plusieurs si la Ligue nationale de hockey (LNH) va de l’avant avec un format éliminatoire élargi à 24 équipes. Selon eux, le responsable porte un nom : Carey Price.

La réputation de celui-ci a été largement documentée au fil des saisons. Encore une fois cette année, ses collègues l’ont choisi comme le meilleur homme masqué du circuit dans un sondage de l’Association des joueurs. Aussi, plusieurs savent que le numéro 31 a le potentiel de gagner une série à lui seul.

D’ailleurs, le quotidien New York Post a rapporté sur son site mercredi que certains estiment injuste la possibilité d’affronter le Tricolore au premier tour des séries dans un duel au meilleur de trois rencontres.

Citant de multiples sources, le chroniqueur spécialisé en hockey Larry Brooks précise qu’à cause de la menace représentée par Price, «il y a une approbation de plus en plus visible pour la tenue de confrontations 3 de 5 en première ronde. Cela pourrait atténuer les effets de la performance d’un gardien tout feu tout flamme dans une courte série».

Même si ses statistiques en parties d’après-saison ne sont pas si éclatantes que celles du calendrier régulier, Price demeure dangereux. Il a conservé une fiche de 25-31, un taux d’efficacité de ,914 et une moyenne de buts alloués de 2,53 en carrière dans la phase éliminatoire.

En 2019-2020, le vétéran a présenté un dossier de 27-25-6 ainsi qu’un taux de ,909 et une moyenne de 2,79. Les siens occupaient le 12e rang de l’Association de l’Est à l’arrêt des activités, le 12 mars.