Coronavirus : encore plus de 1500 décès en 24 heures aux États-Unis

WASHINGTON | Les États-Unis ont enregistré 1561 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, un bilan journalier stable par rapport à la veille, selon le comptage à 20 h 30 mercredi de l’université Johns Hopkins.

Cela porte à plus de 93 400 le nombre total de décès déplorés dans le pays, de loin le plus endeuillé au monde en valeur absolue, où quelque 1,55 million de cas ont été recensés depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Plus d’une victime sur quatre du coronavirus dans le monde est décédée en Amérique, la maladie ayant causé la mort de plus de 326 000 personnes au total, selon un comptage de l’AFP à partir de sources officielles.

L’État de New York représente à lui seul quasiment un tiers des morts déplorées aux États-Unis, selon l’université Johns Hopkins, qui actualise ses données en continu.

Après avoir régulièrement franchi la barre des 2000 morts journaliers entre début avril et début mai, les États-Unis n’ont pas dépassé ce triste seuil depuis plus de dix jours, et sont même à plusieurs reprises repassés en dessous des 1000 décès en une journée ces deux dernières semaines.

Mais si le nombre de nouvelles contaminations enregistrées chaque jour n’est plus aussi élevé qu’à la mi-avril, le pays continue toutefois de diagnostiquer quelque 20 000 nouveaux cas de Covid-19 quotidiennement.

Selon une moyenne de neuf modèles épidémiologiques réalisée par des chercheurs de l’université du Massachusetts, le nombre de morts de la COVID-19 devrait avoisiner les 113 000 dans le pays d’ici le 13 juin.

Environ 295 000 personnes sont par ailleurs déclarées guéries, et 12,6 millions de tests ont été réalisés aux États-Unis, selon les données de l’université Johns Hopkins.