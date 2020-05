Alors que les parcs de la Sépaq ouvrent, aujourd’hui, des Mohawks de Kanesatake bloquent l’accès au parc national d’Oka.

Le maire d’Oka, Pascal Quevillon, demande au premier ministre Francois Legault et la Sûreté du Québec d’intervenir.

L’entrée du parc est bloquée par des voitures.

Le maire Quevillon a indiqué à TVA Nouvelles que la SQ n’interviendra pas puisqu’il s’agirait d’un dossier politique.

Des Mohawks de Kanesatake bloquent l'accès au parc national d'Oka.

Le maire Pascal Quevillon dit à @tvanouvelles que la @sureteduquebec refuse d'intervenir car le dossier serait "politique." Le maire Quevillon demande une action de @francoislegault@tvanouvelles pic.twitter.com/EGf12khZa6 — Yves Poirier (@poirieryvesTVA) May 20, 2020

Le maire d’Oka dit s’être aussi entretenu de l’affaire avec le grand chef Serge Simon

Le conseil municipal d’Oka est en désaccord avec cette démarche qui survient au moment où la Sépaq procède à l’ouverture des parcs nationaux.

Depuis avril, des membres de la communauté autochtone ont mis en place des contrôles routiers pour bloquer l’accès à la municipalité d’Oka. Ils souhaitent ainsi éviter la propagation de la COVID-19 à Kanesatake où la population est plus à risque, selon le grand chef Simon.

«On regarde la situation de santé des premières nations. On est toujours plus haut en diabète, haute pression, problèmes cardiaques, cancer et on est plus susceptibles à ce virus», avait-il confié à TVA Nouvelles en entrevue le 12 mai dernier.

Celui-ci avait également prévenu que les contrôles routiers étaient là pour rester tant que la pandémie s’essouffle.