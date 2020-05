Ensemble de céramique pour peindre votre propre vaisselle à la maison

En confinement, les activités pour se divertir se font plus rares, surtout quand la pluie est de la partie.

Céramic Café propose l’activité parfaite pour les journées grises: la peinture sur céramique à la maison!

L’entreprise vend des ensembles qui comprennent tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre œuvre d’art à la maison.

Les ensembles contiennent la vaisselle en céramique de votre choix, des couleurs de peintures prédéterminées et quelques pinceaux.

Vous aurez le choix entre des assiettes, des bols, des vases, des verres, des tasses, des pots à plantes, et plus encore! Les prix vont de 29,99$ à 159,00$.

Si vous voulez plus de liberté, il est possible d’acheter la céramique de votre choix parmi la sélection complète de Céramic Café, les couleurs et la quantité de peinture souhaitées, ainsi que les pinceaux avec lesquels vous désirez absolument peindre. Tous ces produits sont en vente à l’unité, mais le prix sera bien entendu plus élevé que si vous optez pour l’un des kits.

Céramic Café livre partout au Québec, moyennant des frais fixes de 29$. Pour ne pas avoir à payer ce montant, vous pouvez sélectionner la collecte sans contact à la succursale la plus près de chez vous.

Pour ce qui est de la cuisson de votre céramique, vous n’aurez qu’à la rapporter à votre succursale une fois peinte. L’équipe se chargera de la cuire selon les règles de l’art au coût de 4$ seulement.

Ces kits prêts à peindre à la maison de Céramic Café, c'est l’activité parfaite à faire avec ses colocs ou encore pour une première date au temps du confinement!

Vous trouvez tous les détails ici sur le site de Céramic Café.