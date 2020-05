Investissement important pour la commercialisation des petits fruits de la Côte-Nord

Le Cégep de Baie-Comeau a reçu 3 millions $ pour la réalisation de projets de recherche et de développement pour commercialiser les petits fruits nordiques de la Côte-Nord.

C’est le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) du cégep qui pilotera le tout. Les subventions proviennent du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et du Fonds collège-industrie pour l’innovation.

Les fonds serviront principalement à acheter de l’équipement spécialisé pour poursuivre les recherches sur quatre petits fruits qui poussent dans la région. La chicoutai, l’airelle, la camarine et la framboise nordique sont les fruits ciblés.

L’objectif général du projet est d’élaborer quatre modèles de production biologique de petits fruits particuliers à la Côte-Nord.

«On a déjà fait beaucoup d’avancées à ce niveau, a souligné Ève-Catherine Desjardins, chercheuse du CEDFOB. On a entre autres développé un laboratoire en Basse-Côte-Nord et ici, au Centre de recherche Les Buissons. On a aussi développé des cultures d’airelle et de chicoutai en Basse-Côte-Nord. Ce montant-là va vraiment nous permettre d’aller plus loin dans ce qui est déjà entamé.»

Le projet du CEDFOB mise sur le principe d’économie circulaire en utilisant les sous-produits d’entreprises régionales. Une vingtaine d’entre elles participeront au projet. Même les industries forestières et des pêches vont fournir du paillis et des fertilisants. La commercialisation à grande échelle de ces petits fruits devrait se faire au cours des prochaines années.

«Il y en a déjà, mais là il y aura une explosion de ces produits qui seront de plus en plus disponibles sur les marchés, a précisé la chercheuse. Pour l’instant, la demande est très forte, surtout pour l’airelle, et on n’arrive pas à combler la demande. Je pense que les marchés sont là, reste seulement à développer la production des petits fruits.»