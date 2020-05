La gang de «Code F» et «Code G» de retour pour un spécial confinement

Coup de cœur :

Album : Le silence – Jimmy Hunt

photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Jimmy Hunt dévoilait vendredi dernier un nouvel album intitulé Le silence. Il s’agit d’un quatrième opus solo en carrière pour le musicien. Jimmy Hunt y propose un son tout en intimité, parfois brute et toujours sans extravagance, porté par sa voix si caractérielle. Les textes sont profonds, épurés mais directs, le tout contribuant à créer un album d’un peu plus de 20 minutes qui s’écoute le temps d'une grande pause.

Disponible depuis le 15 mai

Je reste :

Télé - Code C

photo courtoisie

La troupe de Code F et de Code G, rassemblant notamment Maripier Morin, Marianna Mazza, Catherine Éthier, Félix-Antoine Tremblay et Pier-Luc Funk, est de retour cette semaine à Vrak pour une nouvelle série d’émissions sur le thème du confinement. Plusieurs sujets seront développés avec humour et autodérision à tous les soirs de la semaine, dont l’amour en temps de pandémie, le « deux mètres », les 5 à 7 virtuels et le gym dans le salon. Les cinq épisodes seront ensuite disponibles sur Crave à partir du samedi 23 mai.

Ce soir à 19h30 sur les ondes de Vrak

Cinéma | Sur la corde raide

photo courtoisie

Le long métrage documentaire intitulé Sur la corde raide, réalisé par Claude Guilmain, est actuellement disponible gratuitement sur le site de l’Office national du film du Canada (ONF). Le documentaire revient sur le refus du gouvernement canadien d'intervenir en Irak en 2003 aux côtés des États-Unis.

Disponible depuis le 18 mai sur onf.ca

Balado | Solstice

photo courtoisie

Le Théâtre Niveau Parking lançait la semaine dernière un nouveau projet de balado de fiction à travers lequel cinq auteurs québécois ont eu carte blanche pour imaginer une histoire se déroulant au Château Frontenac. Quatre épisodes sont dévoilés jusqu’à maintenant et proposent des intrigues déstabilisantes, mystérieuses avec parfois un soupçon d’humour noir.

Disponible depuis le 13 mai