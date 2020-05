COVID-19: pas avant septembre pour les Alouettes

La Ligue canadienne de football (LCF) a indiqué mercredi qu'elle ne s'attend pas à amorcer la saison 2020 avant le mois de septembre à cause de la crise du coronavirus. Il s'agit là d'une bien mauvaise nouvelle pour les partisans des Alouettes de Montréal.

«Nous gardons espoir de pouvoir reprendre nos activités au plus tôt en septembre prochain pour disputer une saison écourtée et significative, a-t-on déclaré sur le site web de la LCF. Une décision finale sur ce scénario est évidemment sujette à ce que les gouvernements détermineront. Ce sont eux qui décideront ce qui sera sécuritaire pour nos joueurs et pour nos partisans.»

La déclaration de mercredi a été publiée un peu plus d’un mois après que le circuit ait affirmé que la saison 2020 n’allait pas s’amorcer à temps.

«Opérer une ligue en temps de pandémie nous aura permis, jusqu’à présent, de faire trois constats: avoir la certitude qu’une décision est la bonne est impossible, les scénarios potentiels ne manquent jamais, et rien n’est plus important que la sécurité du public», a-t-on aussi mentionné dans la communication du jour.

«Il devient de plus en plus clair que nous ne serons pas en mesure de présenter la Coupe Grey et son festival comme à l’habitude. Du moins, pas avec l’ampleur à laquelle nous vous avons habitués au fil des ans», a ajouté la ligue, qui a accordé, à titre compensatoire, la présentation du match de championnat de 2022 aux Roughriders de la Saskatchewan.