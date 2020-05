Le référendum de 1980

Il y a 40 ans aujourd’hui, le 20 mai 1980, le camp du « Non » remportait le premier référendum sur la souveraineté du Québec avec 59,56% des votes. Mon collègue Antoine Robitaille en a largement fait état au cours des derniers jours dans une série de reportages dans le Journal de Québec.

Photo courtoisie

40 ans au Dorsay

Photo courtoisie

Bravo à Délina Boucher (photo) qui a célébré récemment ses 40 ans de loyaux services au coeur de la grande famille du resto Pub D’Orsay de la rue Buade à Québec. C’est en effet en 1980 que Délina faisait son entrée dams les cuisines du D’Orsay. Cuisinière organisée et accomplie, elle a rapidement gravi les échelons et a obtenu le poste de sous-chef. Fidèle, talentueuse, tenace, solide et totalement dédiée elle a souvent pris le relais pendant plusieurs périodes comme chef des cuisines lorsque ces derniers (chefs) quittaient pour prendre leur retraite ou lors de changements d’orientation professionnelle. Bravo 40 fois Délina.

90 ans

Photo courtoisie

Permettez-moi de souhaiter aujourd’hui, 20 mai, un joyeux 90e anniversaire de naissance à Mme Rosa Boutin Couture (photo). Femme très autonome qui vit seule en appartement à Lévis, Rosa, qui adore recevoir sa famille pour jouer aux cartes, a bien hâte que le confinement se termine pour pouvoir recommencer à jouer et célébrer son anniversaire avec tout son monde. Mme Couture a 5 enfants, dont Thérèse Couture, propriétaire de Sapin fleuriste à Lévis, 5 petits-enfants, 9 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petite-fille.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yvon Lambert (photo), joueur de hockey, avec le Canadien de 1973 à 1981, 70 ans... Marc-Olivier Lafrance, comédien québécois, 26 ans... Maxime Desjardins-Tremblay, comédien québécois, 27 ans... Jacques Paquet, de Saint-Augustin-de-Desmaures, agent distributeur des gâteaux Vachon, 64 ans... Sylvain Gallagher, de Talbot équipements (Les industriels de la pierre de Québec), 45 ans... Luci Tremblay, Directrice des communications et de la programmation BAnQ - Bibliothèque et archives nationales du Québec... Jeanick Fournier, chanteuse née à Roberval...Elsa, chanteuse française, 47 ans... Cher, chanteuse et actrice américaine, 74 ans... Raymond Chrétien, diplomate québécois, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 mai 2019. Niki Lauda (photo), 70 ans, légendaire pilote autrichien, triple champion du monde de F1... 2018. Carol Mann, 77 ans, golfeuse américaine de la LPGA et intronisée au World Golf Hall of Fame en 1977... 2018. Koo Bon-moo, 73 ans, président et chef de la direction du conglomérat sud-coréen Groupe LG... 2015. Mary Ellen Trainor, 62 ans, actrice américaine (L’Arme fatale)... 2014. Rupert zu Loewenstein, 80 ans, manager financier des Rolling Stones pendant trente-sept ans... 2013. Ray Manzarek, 74 ans, musicien américain, claviériste du groupe The Doors... 2012. Robin Gibb, 62 ans, membre du groupe Bee Gees... 2011. Jean April, 80 ans, hôtelier de Notre-Dame-du-Portage... 2011. Macho Man Randy Savage, 58 ans, légendaire lutteur de la WWF... 1976. Syd Howe, 64 ans, a joué 17 saisons dans la LNH (1929-1946).