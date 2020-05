Longueuil : une oasis pour aider les travailleuses du sexe victimes de la COVID-19

Les travailleuses du sexe exercent un métier qui les met souvent à risque et dans une situation financière difficile, encore plus depuis la pandémie. Elles n’ont plus de clients et sont isolées. La police de Longueuil leur tend donc la main.

«Ces femmes travaillaient dans les salons de massage érotique, les bars de danseuses, les motels et hôtels, et sont peut-être exploitées sexuellement. Elles sont déjà dans la précarité monétaire 12 mois par année, imaginez sans revenu depuis plusieurs semaines», explique Ghislain Vallières, porte-parole du Service police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

Interpellé par leur précarité, leur vulnérabilité et leur isolement, le SPAL en collaboration avec des organismes leur offre un toit et de l’aide.

«Nous sommes très inquiets de savoir dans quel état elles se trouvent. On veut leur offrir une espèce d’oasis où elles peuvent être nourries, logées, aidées si elles sont en détresse psychologique», ajoute le policier Vallières.

Enfants bienvenus

Les enfants des travailleuses du sexe sont aussi les bienvenus. «C'est prévu, l’endroit est sécuritaire et apaisant. Des professionnelles vont pouvoir les aider au niveau psychosocial, ne serait-ce que pour de l’écoute, qu’elles s’accordent un moment de repos, qu’elles rechargent leurs batteries», informe le porte-parole du SPAL.

Les travailleuses du sexe peuvent être réticentes à se tourner vers l’aide de la police même si elles sont dans le besoin. «Je veux les rassurer, ce n’est pas l’aspect policier qui prend le devant de cette intervention, mais bien leurs besoins, leurs réalités et nous irons à leur rythme», assure le policier Vallières.

Les femmes qui le souhaitent pourront pousser la démarche. «Elles auront la possibilité de reprendre le contrôle sur leur vie par la suite, d’avoir du soutien si elles ont des problèmes de toxicomanie, pourront voir si elles sont admissibles à une forme de soutien du gouvernement, refaire leurs impôts, etc.»

«Elles vivent tellement d’anxiété, certaines sont sous l’emprise d’un proxénète, exploitées», se désole Ghislain Vallières.

Si vous avez besoin d’aide ou que quelqu’un de votre entourage est victime d’exploitation sexuelle, vous pouvez composer le 450-463-7192.