Quoi regarder à la télévision mercredi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 20 mai.

«Le Québec matin»

Maintenant prolongé d’une heure à TVA, «Le Québec matin» nous informe des derniers développements liés à la situation de pandémie de COVID-19 au Québec. Les animateurs Jean-François Guérin et Cindy Royer s’entretiennent avec divers intervenants, collaborateurs et invités, par le biais d’applications à distance (Skype, FaceTime, WhatsApp) ou par téléphone. Mercredi, 5 h 30, TVA.

Bouger en classe

Jusqu’au 31 mai, l’émission éducative «L’école à la maison», de Télé-Québec, intègre à son rendez-vous quotidien une récréation incitant les jeunes à bouger, en partenariat avec le Grand défi Pierre Lavoie. Les capsules originales proposent des exercices qui, lorsqu’exécutés, permettent aux enfants d’accumuler des Cubes énergie (un Cube équivalant à 15 minutes d’activité physique en continu). On peut compiler les Cubes dans un carnet virtuel au cubesenergie.com. Mercredi, 10 h 30, Télé-Québec.

«8 femmes»

Cru étoilé de François Ozon, sorti au grand écran en 2002. Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, Ludivine Sagnier, Virginie Ledoyen, Emmanuelle Béart, Danielle Darrieux et Firmine Richard incarnent les huit suspectes du meurtre du maître d’un manoir bourgeois, retrouvé dans son lit, poignard au dos. Qui est la coupable? Mercredi, 14 h, ICI Radio-Canada Télé.

L’univers des abeilles

À l’occasion de la Journée mondiale des abeilles, le 20 mai, Explora présente deux documentaires démystifiant l’univers de ces insectes. Dans «Les secrets de la ruche», on expose les problématiques engendrées par la disparition des ruches de nos campagnes, due aux pesticides et aux maladies. On y suit des chercheurs sur trois continents et décortique les mille et une vertus du miel, de la gelée royale et du pollen. Puis «L’invasion des frelons assassins» nous transportera au cœur des forêts du Japon, où une guerre territoriale sans pitié se joue entre armées de frelons assassins, bataillons de guêpes jaunes et escadrons d’abeilles. Mercredi, 18 h et 19 h, Explora.

Jamie Oliver : ultimes légumes

Le populaire chef Jamie Oliver nous invite à déguster des plats dépourvus de protéines animales, savoureux et débordant de légumes frais, attirant tant pour les végétariens que les carnivores invétérés. Dans ce quatrième épisode, il se rend dans le plus grand marché de fruits et légumes en Inde, Azadpur Mandi, où les épices du pays sont à l’honneur. Mercredi, 19 h, Zeste.

«Partir autrement en famille»

TV5 diffuse depuis le début mai la sixième saison de «Partir autrement en famille». Mercredi, c’est l’ex-patineuse de vitesse Marianne St-Gelais et sa sœur aînée, Marjorie, qui nous offrent un dépaysement, en se rendant au Népal, petit pays enclavé entre l’Inde et le Tibet, et encerclé par huit des plus hautes montagnes du monde, dont le mythique Everest. Sur la route des randonneurs, Marianne et Marjorie découvrent un mode de vie millénaire, croisent temples et lieux de culte religieux et s’ouvrent à un grand éveil culturel. Mercredi, 19 h 30, TV5.

«Pas encore un film d’ados»

«Elle a tout pour elle», «10 choses que je déteste de toi», «Folies de graduation» : nommez un film d’ados des années 1990, et soyez sûr qu’il est passé au tordeur de la grotesque comédie parodique «Pas encore un film d’ados», qui reprenait en 2001 les codes de la franchise «Film de peur» (caricaturant des films d’horreur). Avec, en prime, un «vilain petit canard» qui deviendra – bien sûr – la reine du bal. Mercredi, 20 h, V.