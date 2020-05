Réouverture des salons de coiffure: la liste d'attente risque d'être très longue

Les salons de coiffure pourront reprendre graduellement leurs activités en juin à l'extérieur de Montréal, mais les listes d'attente risquent d'être très longues.

David D'Amours, coiffeur et propriétaire du salon de coiffure Privé à Montréal, se prépare depuis plusieurs semaines à la réouverture de son commerce, qui devra encore attendre. La date de reprise des activités dans la Communauté métropolitaine de Montréal et la MRC de Joliette sera effectivement annoncée plus tard.

En entrevue à l'émission Les Effrontées sur QUB radio, il a expliqué toutes les étapes de préparation nécessaires pour lui permettre d'accueillir le plus grand nombre de clients, et ce, tout en respectant les règles d'hygiène et de distanciation.

Il prévoit, entre autres mesures, ouvrir son salon 7 jours sur 7 pour étaler le plus possible les rendez-vous de ses clients, pour éviter tout contact entre les clients et pour permettre de nettoyer les stations de coiffure entre chaque rendez-vous.

ÉCOUTEZ David D’Amours, coiffeur et propriétaire du salon Privé, à QUB radio: