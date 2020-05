Rick Tocchet croit que Taylor Hall veut rester en Arizona

Taylor Hall pourrait être l’un des joueurs les plus prisés du prochain marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais l’entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona Rick Tocchet croit que l’attaquant n’a pas encore écarté un retour à Glendale.

C’est du moins ce que l’instructeur a avancé, mardi, en entrevue à la baladodiffusion ESPN On Ice. «Je ne dis pas qu’il va signer ici, mais je crois définitivement que nous sommes une équipe avec qui il est très intéressé de continuer», a dit l’ancien ailier droit.

Hall, qui a été acquis des Devils du New Jersey au mois de décembre dernier, a totalisé 16 buts et 52 points en 65 parties avec les deux clubs cette saison. Sa baisse de productivité – sa récolte de 93 points en 2017-2018 lui a valu le trophée Hart – et l’incertitude causée par la pandémie de COVID-19 seront certainement des facteurs dans les négociations à venir.

«Vous parlez d'un gars qui, avant [la pandémie], allait gagner une tonne d'argent, a dit Tocchet. Malgré la pandémie, comme il me l'a dit, il ne veut pas passer une autre année à essayer de jouer avec un contrat d'un an. Il veut s'installer quelque part. Donc, il a beaucoup d'options différentes [qu’il doit analyser].»

Ayant également porté les couleurs des Oilers d’Edmonton au début de sa carrière, Hall n’a participé aux séries éliminatoires qu’une seule fois en neuf saisons, et les Coyotes étaient exclus du portrait des éliminatoires au moment de l’interruption de la saison.

Le tout premier choix lors du repêchage de la LNH en 2010 pourrait ainsi tenter de joindre une équipe lui donnant une chance de jouer plus longtemps au printemps.