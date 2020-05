Session principalement en ligne cet automne au cégep de Sainte-Foy

Le cégep de Sainte-Foy se prépare à offrir une session «principalement à distance» pour la session d’automne.

«Étant donné la situation actuelle qui perdure, les consignes de distanciation sociale et les difficultés liées au fait que nous soyons près de 8000 personnes à circuler chaque jour sur le campus en temps normal, mais surtout, à la lumière des informations dont nous disposons à l’heure actuelle au sujet de la rentrée, nous avons choisi de nous orienter vers le scénario qui nous semble aujourd’hui le plus probable pour l’automne. Les cours théoriques seront donc offerts principalement à distance. Certaines activités pratiques et techniques jugées essentielles au développement des compétences seront quant à elles offertes sur le campus, en respectant les directives de la santé publique», a affirmé Jasmine Gauthier, directrice générale du cégep, dans un communiqué rendu public mercredi après-midi.

«Nous n’excluons pas pour l’automne des scénarios différents si les directives de santé publique en place au moment de la rentrée nous le permettent, a ajouté Mme Gauthier. Cependant, cette décision nous met en action dès maintenant pour préparer la rentrée d’automne et pour renouveler nos façons de faire, notamment en ce qui concerne l’organisation de l’accueil des nouveaux étudiants, la planification de la formation à distance pour une session complète, la prestation de divers services et activités de qualité aux étudiants».

