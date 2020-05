GUIMOND, Martin



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 14 mai 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Martin Guimond, époux de feu dame Jeannine Paré. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Martine Plante) et Nicole (Raymond Tanguay); ses petits-enfants: Nathaly Vermette, Line Guimond (Philippe Turcotte), July Vermette (Donald Grenier) et Lucie Guimond (Denis-Patrick Bélanger); ses arrière-petits-enfants: Alexis Maheux, Benjamin et Jacob Turcotte, Ludovik et Rafael Grenier, Jolyane et Josh Bélanger;ses sœurs et ses belles-sœurs: Margo Guimond (feu Claude Miller), Pauline Pérusse (feu Alexandre Paré), Lucille St-Gelais (feu René Paré), Lorraine Bélanger (feu Marcelin Guimond); ses filleuls: Albert Tremblay (Johanne) et Mario Guimond (Thérèse); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier aux employés des jardins Lebourgneuf pour les bons soins et l'amour qu'ils lui ont apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Opération Enfant Soleil, 450, avenue St-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, QC G2E 6H5, www.operationenfantsoleil.caL'inhumation aura lieu au cimetière St-Grégoire de Montmorency. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire