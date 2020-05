CHASSÉ, Denis



" Mourir ce n'est pas finir,c'est continuer autrement "C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre papa adoré. C'est le 11 mai 2020, à l'âge de 66 ans, que Denis s'est éteint subitement à son domicile. Il est parti rejoindre ses parents, feu Maria Lemieux et feu Dr J.-Nathaniel Chassé. " Il est parti retrouver ceux qu'il aimait et il attend ceux qu'il aime ". Natif de Saint-Jean-Port-Joli, il demeurait à Montmagny. Il laisse derrière lui ses deux enfants, Laurence et Élie. Bien que nous soyons particulièrement attristés par son départ, nous savons que la mort nous a simplement séparés physiquement de notre papa: l'amour que nous éprouvons pour lui ne s'envolera jamais. Il laisse également dans le deuil notre maman, de qui il était demeuré très proche, Guylaine Chouinard (Jean Fiset). Il laisse dans le deuil ses frères Pierre (Francine Caron) et Michel (Diane Gendron), qui ont toujours eu une place spéciale dans sa vie. Il laisse également dans le deuil son neveu Benoît et sa filleule Émilie (Martin Guimond et leur fils Maxime), ses tantes Louise Lemieux (Sarto Samson) et Aurore Bissonnette (feu Georges Lemieux) ainsi que de nombreux cousins et amis. Ses compagnons de travail de Lorendo Portes et Fenêtres sont également touchés par son départ. Nous n'oublierons jamais le papa aimant et généreux que tu étais. Veille sur nous, nous t'aimerons toujours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) (https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons#don_in_memoriam) ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, (https://www.coeuretavc.ca/), pour qui Denis s'était impliqué bénévolement au fil des ans. Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Mont-Marie à Lévis.