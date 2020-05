BERNIER, Réjeanne Bernatchez



À son domicile, le 14 mai 2020, à l'âge de 78 ans et 7 mois, est décédée madame Réjeanne Bernatchez, épouse de feu monsieur Roger Bernier. Elle était la fille de feu monsieur Robert Bernatchez et de feu dame Étiennette Robin. Elle demeurait à Montmagny. Une rencontre aura lieu en toute intimité avec les membres de sa famille. Elle laisse dans le deuil sa fille Renée, son frère: Yves (Lise Gaudreau), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents: Robert Bernatchez et Étiennette Robin; ses frères et sœurs: Pierrette (feu Raymond Caron), Jean-Pierre (feu Yvette Cloutier), et Henriette (feu Cyrille Paradis). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/. La direction a été confiée à la