FORTIER, Claire Paradis



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 15 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Claire Fortier, épouse de monsieur Ronald Paradis. Elle était la fille de feu monsieur Roméo Fortier et de feu madame Hélène Fortin. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).Madame Fortier laisse dans le deuil son époux Ronald Paradis; ses enfants: Carole Simard (Stéphane Cormier), Céline (René Hains), Bruno (Francine Gagné) et Denis Paradis (merci spécial à Cindy Scott pour son support); ses petits-enfants: Félix (Marie-Ange Castonguay), Patricia, Vincent et Sabrina; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Rita (Marcel Côté), Giselle (feu Claude Robert), André (feu Ghislaine Beaulieu), Eliette (Jacques Cloutier), Emmanuel (Patricia Vézina) et Marie (Jacques Richer); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paradis: Jean, Robert (Claudette Bouchard), Raymond et Solange (André Pouliot); ses belles-sœurs: Denise St-Pierre et Desneiges Laforge (feu Jean-Noël Fortier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu: Paul-Émile (feu Louisette Therrien), Wilfrid (feu Louise Grenier) et Jacqueline (feu Théodore Laliberté). Un remerciement spécial au personnel du Havre du Trait-Carré, au Docteure Caroline Mainville et à l'équipe de soins du 6e étage de l'IUCPQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Merci également à Alexandra Dempsey pour son attention particulière. La direction des funérailles sera confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com