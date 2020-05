BALLA, Jassim



À Toronto, le 29 avril 2020, à l'âge de 36 ans, est décédé monsieur Jassim Balla, fils de dame Helen McNeil et de monsieur Mahaman Balla. Il demeurait à Toronto.Il laisse dans le deuil, outre ses parents Helen et Mahaman; ses soeurs: Marie-Eve, Aicha (Kevin McBunch) et Rafaella (Mark Fiset); ses oncles et tantes: Micheline Fiset (Daniel Fiset), Murielle Brais (Robert Brais), Nicole McNeil, Gilles McNeil (Diane Lebel) et Diane Carrier et sa famille, sans oublier ses oncles et tantes du Niger et du Nigéria. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces du Niger, du Nigéria et du Canada et ses nombreux amis, entre autre son meilleur ami Pierre-Antoine Bouchard (Anne-Marie), sa filleule Amélia Bouchard, Peter, Maxime, François, Youri, Joël, La famille Bubis de Toronto: Theresa, Stéphanie, Judy, Madeline, ceux de la famille Chin de New-York, sa bonne amie Hoda sans oublier tous ses collègues de travail de l'Entreprise Lafarge/Holcim. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de recherche pour le diabète juvénile, 600- 235 boulevard Yorkland, Toronto (ON), M2J 4Y8, Tél.: (647) 789-2000, general@jdrf.ca.