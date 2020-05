OUELLET, Francine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 mai 2020, à l'âge de 62 ans, est décédée Francine Ouellet, épouse de Jean Côté, fille de madame Georgette Belleau et de feu monsieur Joseph Ouellet. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre son époux et sa mère, elle laisse dans le deuil son fils Jean-François Côté (Caroline Gagnon); ses petites-filles: Élodie et Julianne; son frère et ses soeurs: feu Dany, Diane, Suzanne et Linda (François Gagnon); ses belles-soeurs et son beau-frère de la famille Côté: Denise (feu Jacques Gilbert) et Robert (Céline Landry); son filleul Nathaniel Ouellet; ses autres neveux et nièces: Dave Ouellet (Stéphanie Delisle), Karen Ouellet, Keven Gagnon (Jessyka Aubert), Jonathan Gagnon (Laurence Maggio) et Stéphane Gilbert; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs, 4ème étage, et du Centre régional intégré de cancérologie (CRIC) de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié au Centre régional intégré de cancérologie (https://fhdl.ca/faire-un-don/).