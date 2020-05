PAQUIN, l'Abbé Jacques, pmé



Au Centre des Sœurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception, le 10 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé l'abbé Jacques Paquin, fils de feu monsieur Samuel Paquin et de feu dame Marie-Jeanne Gauthier. Il demeurait à Portneuf.La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. L'abbé Paquin laisse dans le deuil sa sœur et ses frères : Aline, feu Jean-Guy (Céline Larouche) et feu Pierre-Paul (feu Ghislaine St-Arneault); ses neveux et nièces : Gérald (Nicole Ouellet), François (Suzie Rozon), Gilles (Marjolaine Bourgault), Louis (France Tremblay) et Diane (Claude Hébert); les enfants de ses neveux et nièces : Jean-Marc (Marylou), Michel (Sonia), Marc-André (Alexandra), Geneviève, Pierre-Olivier (Alicia), Charles (Lara), Antoine, Camille, Catherine (Mikael) et Mathieu (Élodie-Rose), ainsi que tous les autres petits-enfants, parents et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement les Sœurs Missionnaires de l'Immaculée conception ainsi que tout le personnel et les préposées aux soins. Leur présence rassurante de tous les instants et leur grande sensibilité ont été fortement appréciées. Pour l'abbé Jacques Paquin, l'amour qu'il éprouvait envers ses concitoyens et sa communauté, son sentiment d'appartenance à cette région dont il a toujours été très fier, ce fleuve majestueux dont il était profondément attaché de par ses racines familiales, tout cela a contribué à son plein épanouissement. Merci à vous tous de l'avoir accompagné tout au long de son chemin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer www.cancer.ca ou à la Fondation St-Joseph-de-Deschambault, 110, rue St-Joseph, Deschambault, Qc, G0A 1S0.