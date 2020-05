NOLET GUILLEMETTE, Yolande



À l'Oasis de Saint-Damien, le 14 mai 2020, à l'âge de 92 ans et 10 mois est décédée en toute sérénité et entourée de l'amour de ses enfants, madame Yolande Guillemette épouse de feu Roméo Nolet, fille de feu Léon Guillemette et de feu Maria Fournier. Elle demeurait à Saint-Damien, Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzette " Suzy " (Gilles Aubin), Colombe (feu Germain Aubin), Jacinthe (Lionel Guillemette), Gratien (Louise Rochette), Guylaine (feu Pierre Thibault), Cathie (Yvan Chamberland); ses petits-enfants: Serge et Mylène Aubin, Lisanne, Mélanie et Patricia Aubin, Sandra, Marilyn et Benoit Côté, Claudia Rochette Nolet, Sébastien et Marie-Pier Thibault, Raphaël Côté et leur conjoint(e) ainsi que ses 22 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petit-fils. Elle était la sœur de: Lucille (feu Henri Chamberland), feu Valère, Monique (feu Louis Tanguay), feu Louisette (feu Rosaire Chamberland), feu Jean-Rock (Jacqueline Nicole), feu Réal, Denise (feu Raymond Chabot), Françoise (Aimé Labrecque) et feu Gustave (feu Thérèse Picard). De la famille Nolet, tous décédés, elle était la belle-sœur de: Aline (Albert Nicol, Emile Turcotte, Edouard Bédard), Régina (Dollard Brousseau), Edgar (Bernadette Desbiens), Léo (Marthe Plourde), Yvonne (Joseph Dallaire), Marie-Anna (Léopold Gagné), Clément (Jeanne Lauzier), Béatrice (Georges Noël), Dorothée (Albert Chabot), Gérard, Léopold (Adrienne Nicol), Raymond, Elise et François (Jeannine Blais). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nos sincères remerciements au personnel de L'Oasis pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Les parents et amis sont invités à laisser un message de sympathie sur le site deMadame Guillemette a été confiée pour crémation à la