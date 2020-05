CHÂTEAUVERT, Jean-Marie



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 13 mai 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Châteauvert, époux de dame Jacqueline Paré, fils de feu dame Rosalie Boilard et de feu monsieur Eugène Châteauvert. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Jacqueline Paré; ses trois enfants: Alain (Michelle Paré), Richard (Michèle Ricard) et Annie (Patrick Chamberland); ses sept petits-enfants: Émilie, Fanny, Daniel, Julien, Thomas, Gabrielle et Félix; deux arrière-petits-enfants: Lili-Rose et Aurélia; ses trois sœurs: Aline Châteauvert-Duchesneau, Claire Châteauvert-Ampleman, Yvonne et Claude Bouchard. Il laisse également dans le deuil; sa belle-sœur Louisette Lachance-Châteauvert, ses deux beaux-frères: Raymond Paré et Jean-Marc Morency; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Autisme de Québec, 1055, boul. des Chutes, Québec (Qc) G1E 2E9 tél. : 418-624-7432.