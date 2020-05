MARTEL, André



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 2 mai 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur André Martel, époux de feu madame Françoise Jarrold. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Jean (Lise Blouin), Alain (Martine Paquet), Luc (Joane Lepire), Benoit (Maryline Harvey); trois petits-enfants: Andréane, Julien et Charles-Antoine; deux arrière-petites-filles: Aurélie et Léa; son frère Jacques Martel (feu Jacqueline Prud'Homme) et sa sœur feu Jeannine Martel (Camille Jacques); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Alain Jarrold (Johanne Hallé), Monique Jarrold (feu David Mealy), Francine Picard; plusieurs neveux et nièces Jarrold et Martel: Catherine, Nicolas, Stéphanie et Véronique Jarrold; Hélène, François et Luce Martel; Richard et Pierre Jacques; plusieurs ami(e)s et anciens collègues de travail et, tout particulièrement, M. Marcel Dutil de Groupe Canam. Un remerciement tout spécial, en ces temps exceptionnels, à tout le personnel du 5e étage du Jeffery Hale pour les bons soins prodigués aux résidents et, en particulier, à notre père: Colette Albanie, Chantale Beaudin, Dominique Bolduc, Stéphanie Boucher, Nancy Gagnon, Flore Kossi, Roch Lamontagne, Julie Levasseur, Maritza Mariera, Huguette Martel, Serge Pelletier, Nicole Potvin, Isabelle Ratté (inf.), Dominique Trempe, Jennifer Vaillancourt, Dre Catherine Gagnon et Dre France Valérie Roy. La famille aimerait souligner tout particulièrement le travail exceptionnel fait par le personnel soignant du Jeffery Hale pour leur attitude bienveillante, leur soutien et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale-Saint Brigid's Home (regroupés depuis 2007) 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2109, Québec, G1S 2M4, Tél.: 418-684-2260.