BÉLANGER ST-PIERRE, Gemma



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 9 mai 2020, à l'âge de 93 ans est décédée madame Gemma Bélanger, épouse de monsieur Raynald St-Pierre, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Dernière d'une nombreuse famille, elle était la fille de feu dame Rose Ouellet et de feu monsieur François-Xavier Bélanger. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Serge (Chantal Legault), Yves et Jean-Pierre (Lucie Fournier). Elle était aussi la mère de feu Francine (Michel Fortin). Elle laisse également ses petits-enfants: François, Mathieu et Mireille St-Pierre, Frédéric, Geneviève et Mélissa St-Pierre, leur conjoint ainsi que ses neuf arrière-petits-enfants. Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Bélanger et St-Pierre, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement et leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/.