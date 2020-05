TANGUAY, Ginette



Au Centre d'hébergement du Boisé de Sainte-Foy, le 14 mai 2020, à l'âge de 91 ans, s'est éteinte doucement, madame Ginette Tanguay, fille de feu madame Florence Brunet et de feu monsieur Paul Tanguay. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils: Claude Bédard et feu Denis Bédard; ses petits-enfants: Martin, Shanny (Martin Corriveau et leurs deux petites filles) et Shawn; son ex-mari Roland Bédard et sa famille; son frère Georges-E Tanguay (Monique Auclair), ses sœurs: feu Michèle (feu Roger Giguère), Josette (feu Jean Bourget), feu Estelle, feu Claudette, Marie et Justine (Guy Simard); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement du Boisé pour leur dévouement à l'endroit de Madame Tanguay.