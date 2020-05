FRENETTE, Jean-Noël



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jean-Noël Frenette, survenu à Québec le 9 mai 2020. Il était l'époux de Pauline Audet, fils de feu Emma Cyr et de feu Paphenus Frenette. Il habitait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean Eric Frenette (Nathalie Choquet), Alain Frenette (Nathalie Fortin), Johann Frenette (Stéphanie Ouellet) et Dominic Frenette; son petit-fils Loïc Frenette; ses frères et sœurs: Marie-Claire, Denise (Jean-Yves Desjardins), Gérard (Fernande Joly), Solange (Germain Desjardins), Réjean (Monique Loiselle), Gilles (June Benson), Claude (Manon Boudreau) et Francine; son beau-frère Yvan Audet; sa belle-sœur Lise Audet; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s dont Louise Létourneau, André et Madeleine Chabot. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à l'équipe du CRCEO pour les bons soins prodigués et leur écoute attentive.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 avenue du Président-Kennedy, Montréal (QC) H3A 3S5, téléphone : 1 866-343-2262. https://secure2.convio.net/tcrs/site/Donation2?df_id=2060&2060.donation=form1&mfc_pref=T&s_locale=fr_CA&_ga=2.22177532.654192067.1589572867-1643111866.1588789988&_gac=1.183118292.1588789989.CjwKCAjwwMn1BRAUEiwAZ_jnEosCTK9rESSX1DemZCUlFH1XQ_PCD5MMAzR40Wamw7XU8y2TiasFFRoCeRoQAvD_BwE