VEILLEUX, Danielle



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Danielle Veilleux, survenu à Québec le 12 mai 2020. Elle était la fille de feu Marie-Anne Veilleux et de feu Joseph Veilleux. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Mathieu; ses frères: Russell (Diane) et Richard; ses neveux: Tom et Ted; ses ami(e)s très cher(ère)s dont Jessie, Christine et Kyle. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à Isabelle Groleau pour les bons soins prodigués." Elle vécut une vie d'amour et de bonté. "