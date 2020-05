ST-GERMAIN LABADIE, Rachel



Au Centre hospitalier Chauveau, le 11 mai 2020, à l'âge de 100 ans et 5 mois, est décédée madame Rachel St-Germain, épouse de feu monsieur Cyrille Labadie, fille de feu Lauda Grandbois et de feu Jean-Baptiste St-Germain. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lorraine, Paul (Monique Kirouac), Raymond et Bernard (Marie-Josée Verreault); ses petits-enfants: Marijo (Jason Martel), Sophie (Denis Leblanc) et Catherine (Thom Lanthier); ses arrière-petits- enfants: Arnaud et Charlie Martel, Jacob et Evelyne Leblanc; ses frères: Lucien (feu Pauline Gauthier) et Paul-Émile (feu Monique Garant); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Labadie: Jacqueline (feu Jacques Plamondon), Simone (feu Guy Drolet), Berthe (feu G. Robert Tessier), Guy (Marcelle Lemieux) et Claude (Diane Lemelin); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Joseph-Alcide (feu Lucienne Denis), feu Jules (feu Marie-Anne Denis), feu Marie-Jeanne (feu Jules Nadeau), feu Alice (feu Louis-Philippe Drouin), feu Suzanne (feu Kenneth Cleary), feu Joseph-Louis (feu Gemma Vallée) et de feu Guy (Monique Couture). Elle était également la belle-sœur de feu André (feu Jacqueline Lessard) et de feu Rosaire Labadie (Renée Arcand).La famille désire remercier les équipes de l'Unité de dépannage du Centre hospitalier Chauveau et des soins à domicile du CLSC Ste-Foy-Sillery ainsi que les docteurs Sylvie Bernard et Claude Lamontagne pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, téléphone: 418 524-2626, www.gilleskegle.org ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, téléphone: 418 687-6084, www.michel-sarrazin.ca.