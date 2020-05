GOULET, Thérèse Guay



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 mai 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Thérèse Guay, épouse de feu monsieur Jean-Louis Goulet, fille de feu Lucien Guay et Éléonore Gagné. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Linda Rivard), Denis Goulet (Julie Fournier), Yvon (Sylvie Dorval); ses petits-enfants: Jessie (Raphaël Cardinal Petit), Alyson (Joe Helmore), Andrew, Émilie, Nicolas et Anthony, ainsi que son arrière-petit-fils Dylan; ses frères et sœurs: feu Raymond (Georgette Lortie), Mariette (feu Arthur Papillon), feu Pauline (feu David Trudel), feu Claudette, Roland (Marlène Cauchon), feu Rachel (feu Jean-Marie Couture), Ghislaine (Gaston Lavallée), Paul Isabelle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Goulet: feu Gilberte, feu Joachim, feu Pierre (feu Margot Tardif), Marie-Marthe, feu Jacques, Claude (Denise Poulin) et Gilles (Patrick Ouimet); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Basse-Ville, particulièrement à François Boulet et toutes les infirmières pour leur empathie et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de sang à Héma-Québec, 1070, avenue des Sciences-de-la-Vie, Québec QC, G1V 5C3, T. 418 780-4362 / 1 800 267-9711.