GAGNON, Adrienna



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 mai 2020, à l'âge de 79 ans et 9 mois, est décédée madame Adrienna Gagnon, épouse de feu monsieur Jean-Marie Fortin, conjointe en seconde union de feu monsieur Clément Desrochers. Elle était la fille de feu madame Adrienne Malenfant et de feu monsieur Albert Gagnon. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Guillaume Gagnon), Daniel (Nathalie Demers) et Nancy (Pierre Fortin); ses petits-enfants: Jérôme, Maxime (Pascale Gagné), Christina (Raphael Bilodeau), Cindy, Maude (Maverick Turcotte) et Camille (Kevin Nolin); sa sœurs: Noellie (feu Almas Gaudreau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desrochers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, tél. : 418 627-5527, site web : www.fondationmauricetanguay.com.