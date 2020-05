LECLERC, Odette



Maman, ton départ n'effacera jamais le souvenir des jours heureux. Tu as été pour nous la meilleure des mères et une épouse en or avec le plus grand des cœurs. Maintenant repose en paix, tu resteras à jamais un des plus beaux chapitres de notre vie.À son domicile le 13 mai 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Odette Leclerc, épouse de M. Guy Poulin. Elle était la fille de feu M. Joseph Leclerc et de feu Mme Rita Dubé. Elle demeurait à Sainte-Marie.Elle laisse dans le deuil outre son époux, Guy, ses enfants: Caroline (Ricardo Marky) et André (Catherine Girard); ses petits-enfants: Thomas Marky, Anaïs et Emma Poulin; ses frères et sœurs: Louise (Roland Jacques), Denis (Daniel Dupont), Nicolas et Sylvie (Gilles Leclerc); ses beaux-Parents: M. Lucien Poulin et Mme Rita Poulin; ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Rock (Lauréanne Giroux), Michel, Sœur Micheline, Aline (Laurier Giroux), Fernande (feu Denis Poulin), Raymond (Louise Couture), Royal (Huguette Giguère), feu René (Martine Simard), Madeleine (Roger Lapointe), Laval (Diane Pomerleau), Pauline (André Corriveau), Denis (Diane Roy) et Martin (Diane St-Hilaire). Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Des dons à la Fondation Québécoise du cancer : https://fqc.qc.ca/ seraients appreciés.