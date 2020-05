DUFRESNE, Yvonne Denis



À l'IUCPQ, le 12 mai 2020, entourée des meilleurs soins et des siens, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Yvonne Denis, épouse de feu monsieur René Dufresne, fille de feu dame Marie-Anna Beaumont et de feu monsieur Antoine Denis. Native de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.En ce jour de son 58e anniversaire de mariage, elle est allée rejoindre son époux, son grand amour, feu monsieur René Dufresne. Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Denis (Falonne Nelson), Yvon (Linda Papillon), Irène Beaumont (Antoine Bilodeau) et Patrice (Caroline Matte); ses petits- enfants: Vincent, Karine (Frédéric Gagné), Alex, Justin (Léane Tremblay) et Auréanna; ses arrière-petits-enfants: Victor, Olivia et Raphaël; ses frères et sœurs: feu l'Abbé Henri, feu Paul-Émile (feu Alice Robitaille), feu Catherine (feu Liguori Drolet), feu Jean-Baptiste (Jeanne Lachance), feu Arthur (feu Georgette Dupont), feu Albert (en 1ère noces feu Jeannette Lachance, en 2ème noces Normande Pelletier), feu Alphonse (feu Madeleine Cantin), feu Diogène (feu Thérèse Morel), feu Louis (Yolande Houde), feu Marie-Ange (feu Alphonse Giguère), Adrien (Lise Dupont), feu Raymond (Gemma Cantin), Marie-Jeanne, Elzéar (Colette Paquet) et feu André; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dufresne: feu Alfred (feu Jeannette Gignac), Marguerite (Martin Marcotte) et Roland (Françoise Leduc). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'unité coronarienne et celle des soins pulmonaires de l'Hôpital Laval pour leur attitude bienveillante, les bons soins prodigués et une profonde humanité envers elle et la famille, compte tenu de la situation qui prévaut dans les hôpitaux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 www.cancer.ca ou à la Fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), Soins pulmonaires, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec G1V 0B8 www.fondation-iucpq.org téléphone : 418-656-4999.