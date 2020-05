OUELLET, Jean-Claude



Quand demain commencera sans moi que je ne serai plus là pour voir si le soleil se lève pour découvrir tes yeux emplis de larmes pour moi j'aimerais tellement que tu ne pleures pas. Je sais combien tu m'aimes autant que moi je t'aime. Alors, quand demain commencera sans moi ne crois pas que nous sommes éloignés car chaque fois que tu penses à moi je suis làdans ton cœur.Dans la dignité, aux soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 mai 2020, à l'âge de 90 ans, né à Québec le 25 avril 1930, est décédé monsieur Jean Claude Ouellet, ex-Grand Chevalier - Conseil 4494.Il laisse dans le deuil sa chère épouse, Fernande Lachapelle (après 70 ans de mariage), ses enfants, André (Christiane Mathieu), Claudette (Réjean Thorn), son petit-fils Dominique Thorn (Lucie Bérubé), son arrière-petite-fille Éloïse Thorn, sa sœur Gemma (feu Stan Fiset), son frère Gérald (France Dufour) (feu Louisette Robitaille), beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces. Il laisse également dans le deuil ses deux nièces qu'il aimait tant, Dr Hélène Simard et sa sœur France Simard physiothérapeute (Pierre Robitaille). Il est allé rejoindre ses frères, Marcel, Paul-Émile, Roger. Nos très sincères remerciements à tout le personnel du CLSC de Charlesbourg-Sud ainsi qu'au personnel du Manoir et Cours de l'Atrium.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Soins palliatifs - Hôpital de l'Enfant-Jésus.