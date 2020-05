DOMBROWSKI

Monique Duhamel



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 29 février 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée paisiblement dame Monique Duhamel, fille de feu dame Blanche Carmichael et de feu monsieur Thomas Duhamel. Elle est allée rejoindre son époux adoré le Dr Simon Dombrowski, décédé en 2011. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Josée (feu René Jobin), Pierre (Andrée Bérubé), Ann (Pierre Girard), Paule (Denis Bilodeau), Luce (Pierre Gaucher), Jean et Denis (Line Mauro); ses-petits-enfants: Paul (Elizabeth Desjardins) et Julie Dombrowski (François Pruneau), Malaika Jacques-Bérubé, Thomas et Mathieu Dombrowski-Girard, François (Mariane Champagne) et Dominic Bilodeau (Laura Magnan), Frédéric (Hanna Dumanska), Benoît et Michel Gaucher, Hémerick, Simon, David et Aucéane Dombrowski (Jeremy Sansfaçon); ainsi que ses arrière-petits-enfants; les enfants de feu René Jobin: Annie (Luc Coveney) et Jean-René; son beau-frère Roger Bédard; sa belle-sœur Jacqueline Gagnon Duhamel, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses précieuses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une cause qui vous tient à cœur.